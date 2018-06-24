Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Seçimlere müdahale girişimindeki 10 yabancı hakkında

TC Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

24 Haziran 2018 Pazar 16:04
Seçimlere müdahale girişimindeki 10 yabancı hakkında

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağrı'da 3 Fransız, Şırnak'ta 3 Alman, Batman'da bir ve Diyarbakır'da 3 İtalyan olmak üzere 10 yabancı uyruklu kişi hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Söz konusu kişilerin seçimlere ilişkin akreditasyonlarının bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadıkları halde kendilerini yabancı gözlemci olarak tanıttıkları tespit edildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suruç'ta sandıklarında usulsüzlük iddialarına yalanlama
Suruç'ta sandıklarında usulsüzlük iddialarına yalanlama
Libya'da kaçırılan üç Türk işçi serbest bırakıldı
Libya'da kaçırılan üç Türk işçi serbest bırakıldı
Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim