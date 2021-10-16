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Sedat Peker iddianamesi tamamlandı

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Peker'in de aralarında bulunduğu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Peker için öldürmeye azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 10:25
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Sedat Peker iddianamesi tamamlandı
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Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Peker'in Çekmeköy'de 2017'de Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Peker'in, ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da toplam 262 yıl 8 aydan, 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, 26'sı tutuklu 92 şüpheliden Sedat Peker'in örgüt lideri, 9 şüphelinin örgüt yöneticisi, 82 şüphelinin bir kısmının örgüt üyesi, bir kısmının da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler olduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak : NTV

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