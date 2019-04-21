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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı

21 Nisan 2019 Pazar 14:42
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, burada bir grubun saldırısına uğradı. Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'nu etrafını sararak saldırıyı önleme çalıştı. Kılıçdaroğlu, öfkeli gruptan uzaklaştırılarak aracıyla mahallede bulunan bir eve götürüldü. Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

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