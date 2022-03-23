Şehit Emanetleri ve Devlet Büyüklerinin Hatıraları Akyurt'ta

Serginin açılışı Akyurt Belediyesi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenen programla yapılırken, programa Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Kültür Ataşesi Rauf Ataöv, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve Akyurtlular yoğun ilgi gösterdi.

Ülkemizin terörle mücadele sırasında ya da başka sebeplerle şehit olan kahramanlarının kullandıkları eşyaları ve kıyafetleri ailelerinin izniyle toparlayıp böyle bir sergi oluşturan öğretmen Menderes Kılıçarslan programın açılış konuşmasında “Ben bu iş için gönlümü verdim. Bu nedenle herhangi bir ticari kayım, kâr amacım bulunmuyor. Tek bir amacım olabilir, o da burada emanetlerini sergilediğimiz şehitlerimiz gibi vatanım için şehit olabilmek. Ülkemizin yanı sıra Azerbaycan’dan bize ulaşan şehit ve gazi emanetlerimiz de var.” ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri de sergide yer alırken, Şehit Astsubay Seçkin Çil’in babası Ali Çil ve Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce’nin babası Ömer İnce de konuşma yaptı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise sergi açılış programındaki konuşmasında şu sözlere yer verdi “Memleketimizde bugün bu programı rahatça düzenleyebiliyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahraman askerlerimizin bizim için yaptığı fedakarlıklar sayesindedir. Genç – yaşlı hepimizin bunun bilincinde olması gerekiyor. Bu sergi de şehitlerimizin vatan sevgisini anlayabilmemiz için bir fırsat. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Şehitlerimize ve gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Yüce Rabbimden rahmet, hayatta olanlara hayırlı ömürler diliyorum.”

Sergi Akyurt Belediyesi Kültür Merkezinde 25 Mart Cuma gününe kadar açık olacak.