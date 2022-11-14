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Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti

İzmir'de teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti.

14 Kasım 2022 Pazartesi 11:56
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Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti



Şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara’ya sevk edildi.

Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Fethi SekinMehmet Zeki Sekin
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