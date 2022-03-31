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Şekere yüzde 31 zam geldi

Türkiye'de Şekere yüzde 31 zam geldi. Türkşeker, kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti.

31 Mart 2022 Perşembe 11:44
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Şekere yüzde 31 zam geldi
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Şeker fiyatları ile arz ve stoklara yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptı.

Türkşeker, KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şeker fiyatı yüzde 31 artırılarak 7,80 TL oldu.

Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı.

Ayrıca imalatçı firmalara destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak, imalatçılara yeniden şeker arzına başlandı. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 lira olarak güncellendi.

Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de şekere gelen zammın KKTC'ye de yansımaları bekleniyor...

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