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Seksenler dizisinin Seyfi’si Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kemal Kuruçay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kuruçay'ın TRT'de yayınlanan Seksenler dizisinin setinde kalp krizi geçirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 08:47
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Seksenler dizisinin Seyfi’si Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın TRT'nin sevilen dizisi Seksenler setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Başarılı oyuncu Kemal Kuruçay 2014 yılında da kalp krizi geçirmişti.

Daha önce de kalp krizi geçiren Kuruçay geçen mart ayında kendisi gibi kalbine yenilen “Seksenler”deki rol arkadaşı Rasim Öztekin’in ardından “Ah be Fethiciğim” mesajını atmıştı.

HAZIRLIK YAPTIĞI SIRADA RAHATSIZLANMIŞ

Seksenler Dizisinde ‘Seyfi’ karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi’ndeki dizi setinde bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yığıldı. Set ekibi tarafından haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Kemal Kurucay'ı Bayramoğlu Mahallesi’ndeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dizi oyuncuları ve set ekibi hastaneye akın etti.

ALİ GÜVEN: EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI

Seksenler Dizisi’nin yapımcısı Birol Güven’in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay’ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerini, 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi. Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.
Kemal Kuruçay’ın çocuklarının Ankara’dan yola çıktığı, cenazeyi Ankara’ya götürerek burada toprağa verecekleri öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Kemal KuruçaySeksenler Dizisi
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