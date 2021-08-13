Sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi

Sağanak yağış nedeniyle 2 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin acı bilançosu artıyor.

Daha fazla can kaybı meydana gelmemesi için tahliye çalışmaları hızlandırılırken, kayıp vatandaşların aranmasına da devam ediliyor.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, yaşanan sel nedeniyle toplamda 27 olarak açıklanan can kaybının ardından, son olarak Kastamonu’da 32, Sinop’ta da 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

12 kişinin ise tedavilerine hastanelerde devam ediyor.

BARTIN'DA KAYIP BİR KİŞİ ARANIYOR

Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları da devam ediyor.