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Sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 51'e yükseldi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:31
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Sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de can kayıpları artıyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 51'e yükseldi.

Kastamonu’da 43, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 kişi hayatını kaybettti. 

Bartın'da 4 gün önce evinin bir kısmının yıkılması sonucu sele kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.

AFAD'ın açıklamasına göre; 9 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evleri zarar gören vatandaşlar ilçeyi terk ediyor. Sokaklarda biriken çamur, moloz ve ağaç parçalarını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.
 

Sel nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü de büyük yıkım yaşadı. Köydeki 40 ev yıkıldı. Buradaki temizlik ve kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. 

Açıklamada, afet nedeniyle enerji verilemeyen Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın il, ilçe, belde merkezlerine ve köylerine yeniden elektrik verildiği duyuruldu.

Sinop ve Kastamonu'nun ilçe merkezlerine  ise kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor.

Kırsal kesime elektrik verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Gelecek hafta bölgede yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi - 2

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Sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi - 8

Anahtar Kelimeler:
SelKastamonuSinop
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