Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi

11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Yağışların dereleri taşırması sonucu, büyük yıkım meydana geldi. Binalar yıkılırken, birçok vatandaş da suların arasında kayboldu. Hasar tespit ve arama çalışmalarının devam ettiği kentte can kaybı da yükseliyor. Son açıklanan verilere göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78 oldu.

Bartın'ın Ulus, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selde ağır hasar gördü. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı önüne ne kattıysa sürükledi. Yüzlerce kişi birinci kat seviyesini aşan sel nedeniyle binalarda mahsur kaldı. Helikopter ve botlarla tahliye çalışmaları yapıldı.

ÖĞRENCİ YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİLER

Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341, Kastamonu genelinde bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 560 afetzede helikopterlerle tahliye edildi. Afetzedelerin bir bölümü yakınlarının yanına bir bölümü de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Afetin 7. gününde can kaybı 78'e yükseldi. Kastamonu'da 62, Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 15, Bartın'da ise 1 kişi vefat etti. 7 kişinin tedavisi ise hastanelerde sürüyor. AFAD, Sinop ve Kastamonu'da 47 kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı.