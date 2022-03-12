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Selçuk Bayraktar'tan 'insansız savaş uçağı' paylaşımı

Baykar'ın Muharip İnsansız Uçak sisteminin gövdesi üretim hattına girdi. Selçuk Bayraktar da uçağın fotoğrafını "Kızılelma yolda" diyerek Twitter'dan paylaştı.

12 Mart 2022 Cumartesi 16:04
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Selçuk Bayraktar'tan 'insansız savaş uçağı' paylaşımı
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

Bayraktar, Twitter hesabından MİUS'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın" dedi.

MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek" ifadelerine yer vermişti.

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