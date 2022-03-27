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Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak İster açıklaması!

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, TRT Haber'de ekranlara gelen "Vapurda Çay Simit Sohbet" programına konuk oldu.

27 Mart 2022 Pazar 14:29
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Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak İster açıklaması!
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Usta oyuncu Selçuk Yöntem, TRT Haber'de ekranlara gelen "Vapurda Çay Simit Sohbet" programına konuk oldu. 68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık'ı izlediği zamanları anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'i başarıyla sunan Yöntem, "Yarışmayı seyrederken Kenan Işık'tan başkası sunamaz diyordum" itirafında bulundu. Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.

"SUNMAK AKLIMA BİLE GELMİYORDU"

Ünlü isim, "Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi."

"HAYAT MUCİZELERLE DOLUDUR"

"Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" açıklamasını yaptı.

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Usta Oyuncu Selçuk YöntemKim Milyoner Olmak İsterKenan Işık
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