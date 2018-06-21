Selfie merakı ölümle sonuçlandı!

Her geçen gün ülkemizde farklı tablolara sahip olabiliyoruz. Kimisi acısı kimisi tatlı ama sonuç olarak bu denge her zaman eşit tutturulamayabiliyor. Gelen bilgilere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düştü. 7 aylık hamile kadın, karnındaki bebeğiyle maalesef hayatını kaybettiği açıklandı.

Fethiye'ye tatile gelen Semra Aysal, vadiyi izlemek için Faralya Mahallesi'ndeki kayalık alana gitti eşiyle birlikte. Karayolundan yaklaşık 10 metre aşağı inen Aysal, vadideki plajı gören bir kayanın üstüne çıkarak eşine poz verdi. Eşi fotoğraf çekerken bir anda dengesini kaybeden Aysal, yaklaşık 250 metre yükseklikten düştü. Eşinin, gözleri önünde uçuruma yuvarlandığını gören adam ise acilen yetkililere haber verdi.

Engebeli araziye sahip olması nedeniyle AFAD, AKUT ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden görevliler sevk edildi bölgeye.

Profesyonel dağcıların da yardımıyla hayatını kaybeden kadın ve karnındaki bebeğin cesetleri düştüğü yerden çıkartıldı. Karayoluyla ulaşım imkânı olmadığı için 2 saat taşınan ceset, denizde bekleyen bota konularak 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki lagüne getirildi. Aysal'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adlî Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Arama kurtarma sırasında kadının cansız bedenine dron yardımıyla ulaşıldığı da gelen bilgiler arasında. Kısacası konuyu toparlayacak olursak, lütfen selfie merakınız yüzünden önce can güvenliğini kenara atmayın.

Her ne kadar gezip gördüğünüz bölgeler, alanlar, mekanlar güzel olsada, siz canınızı hiçe saydığınız zaman oraların bir anlamı kalmayacak sevgili Teknolojioku takipçileri. Ölümün ne zaman nereden geleceği belli olmamakta maalesef.