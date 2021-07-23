Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin il genelinde dün akşamdan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı. Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kaldı.

Sel nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı. Mahsur kalanlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı.

Selden en çok etkilendiği Arhavi ilçesinde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Selin çekildiği ilçe balçığa gömüldü.

Sel Arhavi'de bir hayvan barınağını da bastı. Bazı hayvanlar telef olurken ekipler kalan hayvanları tahliye etti.

Arhavi Deresi taştı

Şiddetli yağış Arhavi Deresi'ni taşırdı. Sel nedeniyle Arhavi Meslek Yüksekokulu'nun yolunda kopmalar oldu.

2 katlı trafo merkezinin yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçede suya kapılan iş makineleri metrelerce sürüklendi, çok sayıda araç su altında kaldı.

Mahsur kalanlar iş makinesiyle tahliye edildi. Heyelanlar nedeniyle bölgedeki bazı köylerin yolu kapandı.

Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

Yetkililer, Doğu Karadeniz'deki yağışla ilgili, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı halkı uyardı.