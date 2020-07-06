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Şentop, Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini sağlayacak ve güvenliğini teminat altına alacak her türlü çözüm modelini görüşmeye hazırız" dedi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:18
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Şentop, Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Bakan Sucuoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Şentop, Türkiye-KKTC ilişkilerine dikkat çekerek, "Milli davamız Kıbrıs meselesinin aklımızda ve yüreğimizde özel bir yeri vardır" dedi.

Şentop, Covid-19 salgını nedeniyle, dünya ekonomisi gibi KKTC ekonomisinin de olumsuz etkilendiği böyle bir dönemde, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 'iktisadi ve mali işbirliği anlaşması'nın önemine dikkat çekti.

Şentop, şöyle konuştu:

"Biz Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini sağlayacak ve güvenliğini teminat altına alacak her türlü çözüm modelini görüşmeye hazırız. Müzakere süreçlerinin hiçbirinden istenilen sonucun alınamamasının yegâne sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur. Kıbrıs Rum tarafı, hidrokarbon kaynaklarından elde ettiği geliri Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmayı kabul etmediği müddetçe Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün çıkarlarını koruma yönündeki kararlı adımlarını sürdürecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisinin arasındaki mevcut işbirliğini daha da artırarak sürdürmeye kararlıyız."

Bakan Sucuoğlu da, TBMM'de olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirirken, Türkiye-KKTC arasındaki yakın ilişkiyi daha da ileriye taşınması için gayret ettiklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopFaiz Sucuoğlu
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