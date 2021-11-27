Şentop: Hem kendimizin hem de KKTC’nin hak ve çıkarlarını koruyacağız

Şentop, Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunların kaynağının Yunanistan ve Güney Kıbrıs olduğunu belirterek, “Arzuladıkları ya da hayal ettikleri şeyler uluslararası hukuka, eşitlik ilkesine ve yapılan anlaşmalara, hatta akla ve mantığa aykırı istek ve taleplerdir” dedi.

Şentop, Türkiye’nin Ege’de kıyıları tehdit etmek isteyen, uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adalara askeri yığınak yapan Yunanistan’a karşı tavrının net olduğunu da vurguladı.

Mustafa Şentop, “Doğu Akdeniz’de Türkiye hem kendi hak ve çıkarlarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve çıkarlarını her zaman ve her türlü yöntemle koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunların temelinde ‘Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve beklentilerinin’ olduğunu kaydeden Şentop, “Türkiye her zaman diyalogdan yana olmuş, sorunları diplomasi ile çözmekten yana tavır almıştır. Doğu Akdeniz’de çözüm ancak Yunan tarafının bugüne kadar göstermediği makul ve uzlaşmacı tavrı göstermesi ile mümkün olabilecektir” dedi.

Şentop, Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz ile ilgili tavrının ‘çözümü imkansız hale getirdiği’ eleştirisinde de bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, “AB üyesi ülkeler ki bunların önemli bir kısmı Türkiye’nin de NATO müttefikidir, bu konuya tarafsız olarak yaklaşmamakta, Yunan tezlerini Yunanistan’dan da fazla savunmakta, çözüm ihtimallerini de maalesef baltalamaktadırlar. İspanya’nın bu durumda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a söyleyeceği sadece hukuk kurallarına uymaları gerektiğidir” dedi.