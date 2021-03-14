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Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında kalp yetmezliğinden vefat eden annesi Servet Soylu, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

14 Mart 2021 Pazar 14:28
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Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu`nun annesi Servet Soylu`nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii`ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı`nda toprağa verildi.

Gaziosmanpaşa Merkez Camii`nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli`nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Servet Soylu`nun cenaze törenine katıldı.

Servet Soylu`nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur`an-ı Kerim tilaveti başladı.

Son Güncelleme: 14.03.2021 15:30
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