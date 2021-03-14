Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu`nun annesi Servet Soylu`nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii`ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı`nda toprağa verildi.
Gaziosmanpaşa Merkez Camii`nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli`nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Servet Soylu`nun cenaze törenine katıldı.
Servet Soylu`nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur`an-ı Kerim tilaveti başladı.