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Şeşen, “Müzik sektörü durma değil, çökme noktasına geldi"

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Başkanı sanatçı Burhan Şeşen, müzik yasağının halen sürmesini eleştirerek devleti yönetenlerin müzisyenlerle empati kuramadığını belirtti. Şeşen, “Müzik sektörü durma değil çökme noktasına geldi. Müzisyenler enstrümanlarını satıyor, hayatlarına kıyıyor, artık bıçak kemiğe dayandı. Kimse bizden bunlara sessiz kalmamızı beklemesin” dedi.

20 Mart 2022 Pazar 15:22
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Şeşen, “Müzik sektörü durma değil, çökme noktasına geldi"
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MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı sanatçı Burhan Şeşen, KRT TV’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında gece 24.00 sonrasındaki canlı müzik yasağının sürmesiyle ilgili açıklama yaptı. Salgının başından beri müzisyenlerin görmezden gelindiğini belirten Şeşen, şunları söyledi:

“Müzik yasağının devam etmesinin bir mantığı kalmadı. Sanırım müzisyenlerle empati kurulamıyor. Devlet görevlileri resmi tören ya da davetler dışında sanatsal faaliyetlerde bulunsalardı sanatçılarla empati kurabilirlerdi. Bu müzik yasağını anlamak mümkün değil. Önümüz turizm sezonu turiste nasıl anlatacaksınız? Ayrıca bu sektör sadece müzisyenler de değil, diğer çalışanları, ulaşımını vb. de düşünürseniz binlerce insan bu sektörden geçiniyor. Bu yasak binlerce insanın yaşamını etkiliyor.

Kültür Bakanlığı ile ilişkilerimiz iyi ama tek başına karar veremiyor, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da yasağın kalkmasına destek vermesi gerekiyor. Oralardan henüz adım atılmadı. Bir an önce yasağın kalkması için adım bekliyoruz.

'Bu ülkede müzik susarsa birçok şey susar'

Müzik sektörü durma değil çökme noktasına geldi. Müzisyenler enstrümanlarını satıyor, hayatlarına kıyıyor, artık bıçak kemiğe dayandı. Kimse bizden bunlara sessiz kalmamızı beklemesin. Hak arama örgütüyüz. Müzik yasağı yaşam tarzına müdahaleye giriyor. Unutmayalım, bu ülkede müzik susarsa birçok şey susar.”

Son Güncelleme: 20.03.2022 16:27
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Müzik Yorumcuları Meslek BirliğiBurhan ŞeşenMüzik YasağıYasakTürkiyeKoornavirüs
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