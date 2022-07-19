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"Sesleri çok çıkıyordu..."

İstanbul Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu.

19 Temmuz 2022 Salı 16:23
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"Sesleri çok çıkıyordu..."
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 Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Bahçeşehir'de geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntüler paylaşıldı.

Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi.

El Zuheyri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili konuşan El Zuheyri, ördekleri evde büyüttüklerini söyledi.

Zuheyri, ''Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik''dedi.

Zuheyri, ördeklerinin iyice büyüdüğünü düşünerek Bahçeşehir'de gördüklerinin yanına koymak istediklerini ancak oradaki görevlerin bu durumu kabul etmediğini açıkladı.

Görevliden ret cevabı alan Zuheyri, ördeklerini yanına aldığı anda görüntülendiğini açıklayarak olayı şöyle anlattı:

''Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim ama çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Bunlar daha önce hiç suya girmediler''

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