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Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

Sermiyan Midyat aleyhine bir ara birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği gerekçesi ile açılan dava dosyasına, yeni fotoğraflar girdi. Fotoğraflarda Sevcan Yaşar'ın yüzünde ve ellerinde darp izi görülüyor. Dava dosyasına konulan videolarda da hasar gören ev eşyalarının görüntüleri yer alıyor.

11 Aralık 2020 Cuma 18:59
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Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

Sermiyan Midyat aleyhine bir ara birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği gerekçesi ile açılan dava dosyasına,  yeni fotoğraflar  girdi. Fotoğraflarda  Sevcan Yaşar'ın yüzünde ve ellerinde darp izi görülüyor. Dava dosyasına konulan videolarda da hasar gören ev eşyalarının görüntüleri yer alıyor.

MİDYAT'IN 8 YILA, YAŞAR'IN DA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sermiyan Midyat, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Aynı davada Sevcan Yaşar içinde, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla  hapis cezası isteniyor.

Basit yargılama usulü ile yapılacak davaya 15 Ocak 2021 tarihinde başlanacak.

DHA

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