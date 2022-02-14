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Sevgililer Günü'nde 5 litrelik bidonla benzin hediye etti

Artvin’de yaşayan Gülay Şimşek geçen yıl Sevgiler Günü’nde sıvı yağ hediye eden kocasını, lüks restorana davet ederek 5 litrelik bidonla benzin hediye etti.

14 Şubat 2022 Pazartesi 13:17
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Sevgililer Günü'nde 5 litrelik bidonla benzin hediye etti
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Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Gülay Şimşek isimli bir kadın 3 yıllık eşine Yaşar Şimşek’e, ’14 Şubat Sevgililer Günü’ hediyesi olarak 5 litre benzin hediye etti. Lüks restorana eşini davet eden ve akşam yemeğinin ardından herkesin içinde masaya benzin bidonunu koyan Şimşek, eşinin Sevgililer Günü kutladı.

Geçen yıl sıvı yağ almıştı

Gülay Şimşek’in eşi Yaşar Şimşek, geçen yıl Sevgililer Günü’nde eşine sıvı yağ almıştı. Gülay Şimşek de bunu unutmayarak bu yılki sevgililer gününde eşine kendi yöntemiyle karşılık verdi. Gülay Şimşek, “Geçtiğimiz yıl sıvı yağlara gelen zam nedeniyle bana 5 litre yağ almıştı. Bu yıl da benzine gelen zamlar nedeniyle bende ona 5 litre benzin aldım. Bu sayede beni istediğim zaman anneme götürebilecek” diye konuştu.

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