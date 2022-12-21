Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

Sevgilisinden olan çocuğu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Hüda Özden'i arayan Ferdi Özden'in açıklamaları damga vurdu. Suriyeli olduğunu söylediği eşi Hüda Özden'in 2 çocuğunu bırakıp kaçtığını iddia eden Ferdi Bey, daha sonra Yağmur Hanımla imamlı nikahlı olarak evlendiğini açıkladı. Eşinin bir süre sonra tekrar ortaya çıkıp sevgilisinden olan çocuğunu kendisine bırakıp kaçtığını belirten Ferdi Bey'in sözleri olay oldu. Müge Anlı bile duydukları karşısında şaşırdı ve tepki gösterdi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:31
63 Okunma
Sevgilisinden olan çocuğu...



Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Ferdi Özden'in açıklamaları sonrası stüdyo dondu kaldı. Müge Anlı'ya i Hüda Özden'i bulmak için başvuran Ferdi Özden, eşinin 2 çocuğunu bırakıp gittiğini söyledi. Bu süre zarfında çocukları için Yağmur Hanımla evlendiğini belirten Ferdi Bey'in yaşadıkları Müge Anlı'yı dahi şaşırttı.

MÜGE ANLI BİLE NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ!

Eşi Hüda Özden'in 9 aylık hamile olarak eve döndüğünü belirten Ferdi Özden'in açıklamaları şaşkınlık yarattı.

SEVGİLİSİNDEN 9 AYLIK HAMİLE OLAN EŞİNE ACIYIP EVİNE ALDI

Eşine acıdığını ve ona bu yüzden evini açtığını belirten Ferdi Özden, imam nikahlı eşi Yağmur'un Hüda Özden tarafından şiddete uğradığını söyledi.

İMAM NİKAHLI EŞİNİN KARISI TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRADI!

Yağmur hanım yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

SEVGİLİSİNDEN OLAN BEBEĞİ KOCASINA BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTI

Hüda Özden sevgilisinden olan bebeği kocasına bırakıp kaçtı. Müge Anlı anlatılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Ferdi Özden, eşi Hüda Özden'in sevgilisinden yaptığı çocuğu gelip alması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Özden boşanmak istediğini belirtti.

MÜGE ANLI'DAN KONUĞUNA TEPKİ

Müge Anlı öğrendikleri üzerine Ferdi Özden'e tepki gösterdi.

Müge Anlı "Kadın eve geldiğinde neden boşamadın? Niye onu evine aldın" diyerek Ferdi Özden'e sert çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıTürkiyeProgramşokOlaySevgiliKocaBebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamera sallanınca gerçek ortaya çıktı!
Kamera sallanınca gerçek ortaya çıktı!
Laf atılan genç kızı korumak istemişti...
Laf atılan genç kızı korumak istemişti...
İstanbul'da kar sürpriz yaptı...
İstanbul'da kar sürpriz yaptı...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim