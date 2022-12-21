Sevgilisinden olan çocuğu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Ferdi Özden'in açıklamaları sonrası stüdyo dondu kaldı. Müge Anlı'ya eşi Hüda Özden'i bulmak için başvuran Ferdi Özden, eşinin 2 çocuğunu bırakıp gittiğini söyledi. Bu süre zarfında çocukları için Yağmur Hanımla evlendiğini belirten Ferdi Bey'in yaşadıkları Müge Anlı'yı dahi şaşırttı.

MÜGE ANLI BİLE NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ!

Eşi Hüda Özden'in 9 aylık hamile olarak eve döndüğünü belirten Ferdi Özden'in açıklamaları şaşkınlık yarattı.

SEVGİLİSİNDEN 9 AYLIK HAMİLE OLAN EŞİNE ACIYIP EVİNE ALDI

Eşine acıdığını ve ona bu yüzden evini açtığını belirten Ferdi Özden, imam nikahlı eşi Yağmur'un Hüda Özden tarafından şiddete uğradığını söyledi.

İMAM NİKAHLI EŞİNİN KARISI TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRADI!

Yağmur hanım yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

SEVGİLİSİNDEN OLAN BEBEĞİ KOCASINA BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTI

Hüda Özden sevgilisinden olan bebeği kocasına bırakıp kaçtı. Müge Anlı anlatılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Ferdi Özden, eşi Hüda Özden'in sevgilisinden yaptığı çocuğu gelip alması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Özden boşanmak istediğini belirtti.

MÜGE ANLI'DAN KONUĞUNA TEPKİ

Müge Anlı öğrendikleri üzerine Ferdi Özden'e tepki gösterdi.

Müge Anlı "Kadın eve geldiğinde neden boşamadın? Niye onu evine aldın" diyerek Ferdi Özden'e sert çıktı.