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Sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı

Manisa'da hasat edilen sezonun ilk kirazı, kilosu 700 TL'den alıcı buldu. İlk kirazlar, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Dubai, Katar, Çin ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.

28 Nisan 2022 Perşembe 15:22
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Sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı.

Üreticiler, sabahın erken saatlerinde büyük emeklerle yetiştirdikleri kirazlarını hasat etti. İlk hasat, Halil İbrahim Koca (54) ve Metin Koyuncu'nun (64) bahçesinde yapıldı.

Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi.

"KİLOSUNUN 30 TL'DEN AZ OLMAMASI GEREKİYOR"

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 30 dönüm alanda kiraz üreticiliği yapan Metin Koyuncu, 'cristobalina' cinsinin ilk kiraz olduğunu belirterek, "İhracata gittiği için ekim alanları arttı. Geçen seneye göre hava şartlarımız soğuk gitti. Kirazımız 15-20 gün sonra olmasına rağmen yine de bereketli bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Rekoltemiz de güzel. Fiyat olarak kilosu 30 TL'den aşağıya olmaması gerekiyor. Kirazımız yola dayanıklı olduğu için genelde Katar, Dubai ve Çin'e ihraç ediliyor" dedi.

Halil İbrahim Koca ise "Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazını hasat ettik. Sabah 06.00'dan itibaren çalışıyoruz. Sezondan umutluyuz. Geçen seneye oranla geç olmasına rağmen ürünlerimizin kalitesi iyi, güzel bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

50 BİN TON ÜZERİNDE REKOLTE BEKLENTİSİ

Manisa'nın, kiraz yetiştirme alanı olarak Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk de "Bu yıl 50 bin tonun üzerinde rekolte beklentimiz var. Şu an Şehzadeler ilçemizde 16 bin ton rekolte gerçekleşiyor. Üretilen kirazların büyük bir bölümü ihraç ediliyor. Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'ya, Dubai ve Katar'dan Çin ve Güney Kore'ye kadar ülkeler bulunmaktadır" dedi.

İLK KİRAZLAR İÇİN TÖREN

40 kilo hasat edilen 'cristobalina' çeşidi kiraz açık artırmayla satıldı. Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki Kiraz Pazarı'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve üreticiler katıldı.

İlk teklifi 300 TL'den verilen kiraz, tüccar İbrahim Bodur tarafından kilosu 700 TL'ye satın alındı. Vali Karadeniz ve Başkan Çelik, sezonun hayırlı olmasını diledi.

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