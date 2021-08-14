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Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Balıkesir'de feci bir olay meydana geldi. Kentin Karesi ilçesinde Rümeysa A. (27), fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Murat A.'yı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü

14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:39
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Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Olay, dün Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi´nde meydana geldi. 7 yıllık evli Murat A. ile Rümeysa A. arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Rümeysa A., evdeki pompalı tüfeği alıp, Murat A.'ya ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.´nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayın ardından Rümeysa A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çiftin 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

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Balıkesir
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