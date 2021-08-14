Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Balıkesir'de bir kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle kocasını öldürdü.

Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesi’nde 7 yıllık evli Murat A. ile Rümeysa A. arasında tartışma çıktı.

Fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Rümeysa A., evde bulunan pompalı tüfekle Murat A.'ya ateş etti.



Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Rümeysa A., jandarma tarafından gözaltına alındı.



Çiftin 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuğu bulunuyordu.