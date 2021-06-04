Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

Şiddet uygulayan kocasını uykusunda öldürdü

Konya'da bir kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini av tüfeğiyle öldürdü.

04 Haziran 2021 Cuma 15:22
12 Okunma
Şiddet uygulayan kocasını uykusunda öldürdü

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir kadın, kocasını uyuduğu sırada av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İmdat A. (53) Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki evinde, akşam saatlerinde tartıştığı eşi Y.A'yı (47) darbetti. Sabaha karşı evdeki ruhsatlı av tüfeğini alan Y.A, yatakta uyuyan kocasına iki el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, İmdat A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından İmdat A'nın cenazesi, Sarayönü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay anında çiftin 12 ve 22 yaşlarındaki biri engelli 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Y.A, verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek, 30 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Y.A. adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan: Yeni müjdeler gelebilir
Koca: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı
Koca: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı
Türkiye yeni müjdeyi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Türkiye yeni müjdeyi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim