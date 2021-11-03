Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
banner107

Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu

Denizli'de bir termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül'ün cansız bedeni, pansiyon görevlileri tarafından havuzda bulundu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 09:32
84 Okunma
Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu
banner108

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı, kaplıcaları ile ünlü Karahayıt Mahallesi'nde termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül, ağrılarına iyi geldiği için havuz girmek istedi.

Aygül, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında pansiyon görevlileri tarafından havuzda ölü olarak bulundu.

Gürkan Aygül'ün cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeliler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Suriyeliler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Türkiye'de 29 bin 796 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 29 bin 796 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi
BioNTech'te 3. doz kararı
BioNTech'te 3. doz kararı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim