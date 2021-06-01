"Sigara içenlerin koronavirüs riski yüzde 50 artıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Yeşilay'ın katkılarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Gülhane Külliyesi'nde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Çevrim içi gerçekleşen panelde konuşan DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev, selamlama konuşmasını Türkçe yaptı.

“Tütün, sigara içmeyenler için de ölümcül risk taşıyor”

Berdyklychev, tütün kullanımının kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıklarına ve kansere yakalanmada önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.

Tütün endüstrisinin hedefinde olan düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl 8 milyondan fazla kişinin hayatını tütün nedeniyle kaybettiği bilgisini paylaşan Berdyklychev, "Tütün, sigara içmeyenler için de ölümcül risk taşıyor. Sigara dumanında etkilenen yılda 1,2 milyon kişi hayatını kaybediyor. Koronavirs salgınının, sigara içenlerin hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 artırdığını söyleyebilirim" dedi.

Berdyklychev, tütünün sağlığa zararının yanı sıra ailelere ve ülkelere büyük ekonomik yük getirdiğini söyleyerek"Bu insani ve ekonomik trajedi sarsıcı ama aynı zamanda önlenebilir bir durum. Bunun için çeşitli araçlar mevcut. Bu araçlardan biri DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'dir. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin bu sözleşmeleri uygulamalarına destek olmak için tütün talebini azaltmayı amaçlayan MPOWER adlı bir politika paketi geliştirmiştir. Türkiye, MPOWER tarafından önerilen tüm önlemlerde en yüksek başarıya ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Türkiye’nin politikalarına övgü

Türk hükümetinin tütün kontrolü konusunda en yüksek düzeyde politikalar yürüttüğünü belirten Berdyklychev, "Hükümet, DSÖ, diğer uluslararası sağlık kuruluşları ve STK arasındaki iş birliğinin mükemmel bir örneği niteliğinde. Bu başarı DSÖ genel direktörü tarafından diğer ülkelere örnek gösteriliyor" şeklinde konuştu.

Berdyklychev, DSÖ'nün tüm ülkelere tütünün bırakılması konusunda destek vermeye hazır olduğunu hatırlatarak "Tütünü bırakmak isteyen milyonlarca tütün kullanıcısını desteklemek için DSÖ küresel çapta #CommitToQuit (Bırakan kazanır) kampanyası başlatmıştır. Şu anda kampanya kapsamında Türkiye dahil 29 odak ülke ile doğrudan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Durgut'a ödül

Temsilci, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nün 2021 ödülüne layık görüldüğünü hatırlatarak Durgut'u tütün tüketimine karşı verdiği mücadeleden dolayı kutladı.