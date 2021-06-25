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Sigara ve alkolde ÖTV kararı: Zam gelecek mi?

Türkiye Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle sigara ve alkoldeki ÖTV zammı söylentileri son buldu. 2021 yılının Temmuz - Aralık dönemi için sigara ve alkol ürünleri ÖTV artışından muaf tutuldu.

25 Haziran 2021 Cuma 10:26
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Sigara ve alkolde ÖTV kararı: Zam gelecek mi?

lkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı yılbaşına kadar uygulanmayacak.

2021 yılı Haziran-Aralık döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarları, yasalarda yer alan enflasyon kadar artış hükmünden muaf olacak.

Yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTVtutarları artırılıyor. Bu artırma işlemi son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gözönüne alınarak yapılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
SigaraAlkolÖTVZam
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