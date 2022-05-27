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Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Son dakika haberine göre Türkiye'de sigara ve alkol fiyatlarına ÖTV zammı geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki zam ne kadar oldu? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara ve alkol fiyatlarındaki son dakika gelişmesi…

27 Mayıs 2022 Cuma 10:05
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Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkol için 6 aylık enflasyon rakamlarına göre vergi zammı sürpriz bir karar ile öne çekildi. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 liradan 602,48 liraya yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 lira artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 lira oldu. Sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 lira arttı.

Sigaraya yıl başından bu yana 8 liralık zam yapılmıştı. Buna göre geçtiğimiz haftalarda yapılan son zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL olmuştu.

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