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Sigaralara 5 TL zam mı geliyor?

6 Aralık Salı günü sigaraya zam iddiası Türkiye'de sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sigara fiyatlarına toplu zam geleceği ileri sürülürken, bu zamların paket başına 3-4 TL olacağı konuşuluyor.

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:27
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Sigaralara 5 TL zam mı geliyor?
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Son zamanlarda döviz kurunda meydana gelen hareketlilik sigara fiyatlarına da yansıdı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sigara grubuna 2 TL zam geldiğini açıklamıştı. Bunun ardından 14 TL olarak satılan sigara grubunun fiyatı 16 TL'ye yükselmişti.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya zam iddiası, Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından yalanlandı. "Zam haberlerine itibar etmeyiniz" diyen Aybaş, "Sigaraya 5 lira zam geldi" haberlerini yalanladı, "Gerçi olursa da şaşırmayın" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde başka bir sigara grubuna zam geldiğini duyuran Aybaş, yapılan 2 TL'lik zammın sebebinin "maliyet ve kur farkı" olduğunu ifade etmişti.

YILBAŞINDA ZAM

Başkan Aybaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında bir başka sigara grubuna zam yapılmıştı. 16 TL'den satılan sigaralar 17 TL'den, 17 TL olan sigaralar 18 TL'den, 18 TL olanlar da 19 TL'den satılmaya başlanmıştı.

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