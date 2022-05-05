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Sigaraya bir zam daha!

Son dakika haberi: Sigara zammı sosyal medyada gündem olurken 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle vatandaşlar, “Sigaraya zam mı geldi?”, “Sigara fiyatları ne kadar oldu?” sorularını araştırmaya başladı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ve sigara zammının ardından 5 Mayıs sigara fiyatları...

05 Mayıs 2022 Perşembe 13:02
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Sigaraya bir zam daha!

Sigara zammından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu haber sonrası sigara fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Haber bu sabah sosyal medyada da gündem konusu oldu. 2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı.

Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

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