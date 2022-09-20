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Silahla şaka ölüm getirdi

İstanbul Esenyurt'ta bir evde 3 arkadaşıyla silahla şakalaşan 16 yaşındaki Müslüm Kurşun, kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Kurşun'un sokakta vurulmuş gibi göstermek için arkadaşları tarafından dışarı taşındığı belirlendi.

20 Eylül 2022 Salı 11:53
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Silahla şaka ölüm getirdi


İstanbul'da silah şakası 16 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.

Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 18 Eylül Pazar gecesi, bir apartmanın bodrum katındaki dairede Müslüm Kurşun, arkadaşları Ramazan A., Divan Ç. ve Merdan Ç. ile evde bulunan tabancayla şakalaşmaya başladı. Bu sırada aniden ateş alan tabancadan çıkan mermi, Kurşun'un kalbine isabet etti.

YARALI ARKADAŞLARINI SOKAĞA ÇIKARTTILAR

Paniğe kapılan 3 kişi, yaralanan arkadaşlarını apartmanın dışına çıkardı. Mahalle sakinleri silah sesi ve bağrışmalar nedeniyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı haldeki Müslüm Kurşun, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerindeki 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde çalışma başlatan polisler, Kurşun'un vurulduğu ruhsatsız tabancayı bodrum katındaki evde buldu.

Gözaltına alınan 3 genç şakalaştıkları sırada silahın Divan Ç.'nin elindeyken ateş aldığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden Merdan Ç. ve Ramazan A. serbest bırakılırken, Divan Ç. tutuklandı.

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