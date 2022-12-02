Silahla şaka ölüm getirdi

İstanbul'un Esenler ilçesinde, iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca bilinmeyen nedenle patladı.

Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden Kenan Çeliktenyıldız (17) hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Kenan Çeliktenyıldız'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA



Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 arkadaş gözaltına alındı. Zanlıların çocuk şubesindeki sorguları sürüyor.