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Sınır birlikleri en üst hazırlık seviyesine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:31
Sınır birlikleri en üst hazırlık seviyesine getirildi
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Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturan Afrin, Hatay'ın Amanos Dağları'ndan sızdırılan silah ve mühimmatla ülkeye yönelik terör eylemlerini de besleyen merkez olarak dikkati çekiyor. Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak yapması olası bir sınır ötesi operasyon gündemdeyken TSK de hazırlıklar hızlandırıldı. 

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı. Tanklar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi. Karargahlara verilen emir kapsamında da sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Milli Güvenlik Kurulunda da Türkiye'nin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren uluslararası konular gözden geçirilmiş ve terörle mücadele çalışmaları tüm boyutlarıyla görüşülmüştü. 

Toplantının ardından yayımlanan bildiride ise "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulması ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir." ifadesi de yer almıştı.

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