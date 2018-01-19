Sınırda top atışı sesleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’deki PYD hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.

Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınırbirliklerinden en az 10 atış yapıldı.

PYD mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.

Öte yandan Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından oluşan güçler, otobüslerle Suriye tarafına taşındı. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçen yaklaşık 20 otobüs, Azez tarafına ilerledi.

Otobüslerle Kilis’e getirilen ÖSO unsurları Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi sınır hattı ile El Bab ve Menbiç yakınlarındaki bölgelere sevk edildi. Sevkıyatlar, peyderpey geniş güvenlik tedbirleri altında sürdürülüyor.

ÖSO güçleri Azez ile Afrin arasındaki sınır hattında siperler oluşturarak olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. Ağır silahlar ile sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD´li teröristlerin sıkça yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri aynı zamanda Afrin karayolunda da PYD´li teröristlerin olası bomba yüklü araçlarla yapabileceği saldırıları önlemek için kontrol noktaları oluşturdu.