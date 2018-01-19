Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.592
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2839
EURO
4.6547
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor

Sınırda top atışı sesleri

PYD mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.

19 Ocak 2018 Cuma 15:37
Sınırda top atışı sesleri
banner10

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’deki PYD hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.

Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınırbirliklerinden en az 10 atış yapıldı.

PYD mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.

Öte yandan Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından oluşan güçler, otobüslerle Suriye tarafına taşındı. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçen yaklaşık 20 otobüs, Azez tarafına ilerledi.

Otobüslerle Kilis’e getirilen ÖSO unsurları Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi sınır hattı ile El Bab ve Menbiç yakınlarındaki bölgelere sevk edildi. Sevkıyatlar, peyderpey geniş güvenlik tedbirleri altında sürdürülüyor.

ÖSO güçleri Azez ile Afrin arasındaki sınır hattında siperler oluşturarak olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. Ağır silahlar ile sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD´li teröristlerin sıkça yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri aynı zamanda Afrin karayolunda da PYD´li teröristlerin olası bomba yüklü araçlarla yapabileceği saldırıları önlemek için kontrol noktaları oluşturdu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da çamur yağdı
Diyarbakır'da çamur yağdı
Meclis'te Abdullah Gül anonsu
Meclis'te Abdullah Gül anonsu
Muş'ta feci kaza: 6 ölü 29 yaralı
Muş'ta feci kaza: 6 ölü 29 yaralı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim