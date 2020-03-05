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Sınırın ayırdığı mülteci baba-kız buluştu

Yunanistan'a geçtikten sonra ailesinden koparılarak Türkiye'ye gönderilen ve günlerdir Meriç Nehri boyunca ailesini arayan İran uyruklu 12 yaşındaki Menice Arapzade, gözyaşlarıyla ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

05 Mart 2020 Perşembe 11:27
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Sınırın ayırdığı mülteci baba-kız buluştu

Yunanistan'a geçtikten sonra ailesinden koparılarak Türkiye'ye gönderilen ve günlerdir Meriç Nehri boyunca ailesini arayan İran uyruklu 12 yaşındaki Menice Arapzade, gözyaşlarıyla ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Avrupa’ya gitmek isteyenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından Konya'dan Edirne'ye geçen İran uyruklu alçı ustası Said Arapzade, eşi ve 4 çocuğu, çeşitli yollarla Yunanistan’a geçmeyi başardı.

Menice'nin gözyaşlarıyla gazetecilere yaptığı açıklamada ailesine kavuşmak istediğini söylemesinin ardından devreye giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Menice'nin, kendisinden 2 gün sonra Türkiye'ye gönderilen ailesine ulaşarak buluşmalarını sağladı.

Babası Said Arapzade'ye kavuştuğunda gözyaşlarına hakim olamayan Menice’nin duygu dolu sözleri yürek burktu. Menice daha sonra babasıyla birlikte Edirne’den ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
GöçmenYunanistanTürkiye
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