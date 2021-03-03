Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Türkiye'de yapılan Sinovac firmasina ait aşının faz-3 sonuçları sonunda etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.