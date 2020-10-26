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Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza

Kars'ın Digor ilçesinde, sıpayı göle atarak eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza uygulandı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:17
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Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza

Digor ilçesine bağlı Alem köyünde 2 kişi, boynuna ip bağladıkları sıpayı göle attı. Yavru eşeğe eziyet ederek eğlenen 2 kişi, cep telefonuyla çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza - 2

Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza - 3

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sıpaya eziyet edenlerin H.Y. ve S.Y. olduğu tespit edildi.

Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza - 4

Alem köyüne giden ekipler, H.Y. ve S.Y.'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947'şer lira idari para cezası uyguladı.

Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza - 5

El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen köy muhtarına teslim edildi.

Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza - 6

Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza - 7

Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza - 8

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