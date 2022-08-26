Sır perdesi kalktı...

Denizli Pamukkale'de 5 yıl önce kaybolan Salih Abay'ın (50) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Abay'ın sevgilisi Melek D. ve arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken cinayet şüphelisi Ersan Erdur'un da cinayete kurban gittiği öğrenildi. Erdur, 11 Mart 2018'de Hisar Mahallesi'ndeki dere yatağında el ve ayakları bağlanmış çuval içinde ölü bulundu. Erdur'un Melek D.'nin ağabeyi tarafından cinsel organının kesilip, göğsünden bıçaklandığı belirlendi.

İsviçre'de yaşayan Salih Abay, 2017 yılında memleketi Denizli'ye geldi. Salih Abay, burada tanıştığı Melek Demiroğlu ile sevgili oldu. Abay, Halk Caddesi'ndeki çelik kapı satışı yapılan dükkanı satın aldıktan sonra İsviçre'ye döndü. Bir süre sonra sevgilisi Demiroğlu'na vekalet veren Salih Abay, aldığı dükkanın satılmasını istedi. Dükkanı 1 milyon liraya satılan Abay, iddiaya göre, parasını alamayınca geldiği Denizli'de, 25 Temmuz 2017'de ortadan kayboldu. Yakınları, Abay hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen Abay'a ulaşılamadı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2 yıl önce faili meçhul cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden açıp, özel ekip oluşturdu. Deneyimli polislerin yer aldığı ekip, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 yıl boyunca Abay'ın en son görüldüğü kişileri belirleyerek, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan soruşturmada Salih Abay'ın 25 Temmuz'da öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Azat Yıldız, suçunu itiraf edip, Abay'ı öldürdüklerini belirterek, gömüldüğü yeri gösterdi. Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde önceki gün yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkarılan kemiklerin DNA testinde Abay'a ait olduğu saptandı.

CİNAYETE KARIŞTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Cinayeti ortaya çıkaran özel ekip, araştırmaları ve Azat Yıldız'ın ifadeleri doğrultusunda 6 kişinin daha olaya karıştığını belirledi. Düzenlenen operasyon ile Melek Demiroğlu, Sezer Y. (30), Murat D. (36) ve Mustafa O. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Abay'ı başından tabancayla vurarak öldürdüğü saptanan Murat Yıldız'ın (25) ise 'hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Cinayete karıştığı tespit edilen şüpheli Ersan Erdur'un da olaydan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

DETAYLARA ULAŞILDI

Şüphelilerin ifadelerine göre Melek Demiroğlu'nun, sevgilisi Salih Abay'ı parasını vermek için ormana çağırdığı, bu sırada Murat Yıldız tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin, otomobilin bagajına konularak Pınarkent Mahallesi'ndeki araziye Murat Yıldız, amcasının oğlu Azat Yıldız ve Ersan Erdur eşliğinde gömüldüğü saptandı. Bu şüphelilerin Abay'a ait otomobili parçalayarak, sattıkları da tespit edildi.

MURAT YILDIZ, BU KEZ CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Abay'ın öldürülmesiyle ilgili Melek Demiroğlu, Azat Yıldız, Sezer Y., Murat D. ve Mustafa O., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Melek Demiroğlu ile Azat Yıldız tutuklandı, Sezer Y., Murat D. ve Mustafa O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu şüphelilerden Mustafa O.'nun, Melek Demiroğlu ile evli olduğu ve bir süre önce boşandıkları öğrenildi. 'Hırsızlık' suçundan bulunduğu cezaevinden adliyeye getirilen Murat Yıldız ise ifadesinin ardından bu kez cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

CİNSEL ORGANINI KESİP...

Abay'ın öldürülmesi olayında şüpheli olan Ersan Erdur'un, 11 Mart 2018'de Hisar Mahallesinde dere yatağında el ve ayakları bağlanmış çuval içinde cesedinin bulunduğu anlaşıldı. Erdur'un cinsel organının kesilip, göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Erdur'un cinayet şüphelisi olarak Melek Demiroğlu'nin ağabeyi Musa Demiroğlu gözaltına alındı. Musa Demiroğlu'nun, Abay'ın öldürülmesinden sonra kardeşi Melek ile birlikte olduğu için öldürdüğü ve tutuklanarak halen cezaevinde olduğu öğrenildi.