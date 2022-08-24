Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

Şırnak'ta feci olay... Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü...

Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan (40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:05
57 Okunma
Şırnak'ta feci olay... Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü...


İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde yaşayan Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı
Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı
Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu
Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim