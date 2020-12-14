Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
4 gün daha tutuklu kalacaklar
4 gün daha tutuklu kalacaklar
Gizli ittifak çöktü
Gizli ittifak çöktü

SIRRINI PAYLAŞTI ; 116 yaşında Covid-19'u yendi

Artvin'de 11 çocuk ve 31 torunu bulunan Fatma Akyüz (116), yakalandığı corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Hemen köyüne dönen Akyüz, "Allah bana uzun ömür verdi ve yaşadım, şükürler olsun. Köyün suyu, havası her şeyi güzel, uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı köyde yaşamak" dedi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 14:17
549 Okunma
SIRRINI PAYLAŞTI ; 116 yaşında Covid-19'u yendi

Artvin'in Dokuzoğul köyünde yaşayan Fatma Akyüz, corona virüs vakalarının artması üzerinde kent merkezindeki çocuklarının yanına geldi.

Bir süre sonra rahatsızlanan Akyüz'ün çocukları tarafından götürüldüğü hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.Tedbir amaçlı 1 gün hastanede tutulan Akyüz'ün daha sonra tedavisine evinde devam edildi. Tedaviyle hastalığı yenen Akyüz’ün, ilk isteği köyündeki evine dönmek oldu. Çocukları da annelerini köye götürdü.

Fatma Akyüz, “Dokuzoğul köyüne gelin geldim. Hastalık öncesi bütün yemeklerden yiyordum ama şimdi yiyemiyorum. İlaçlar bana dokunuyor ama kızlarımın zoruyla ilaçlarımı içtim. Hayatım boyunca hastaneye gitmeyi hiç istemedim, hastanede bir gece yattım. Allah bana uzun ömür verdi ve yaşadım, şükürler olsun. Köyün suyu, havası her şeyi güzel, uzun yaşamanın sırrı köyde yaşamak. Şehirde yaşamayı sevmiyorum, orada su bile içemiyorum. Köyde ne bulursak onu yeriz ama yediklerimiz doğal, her yediğimizi kendimiz üretiyoruz. Ben zeytin ve bal yiyorum, bu tür doğal ürünlerin hepsini çok seviyorum. Evlatlarımdan Allah razı olsun, bana her şeyi yediriyorlar ve çok iyi bakıyorlar. Tereyağını çok seviyorum. Tereyağını köy ekmeğine sürerek yiyorum. Yoğurttan ayran yapıyorum, ayranı da seviyorum” dedi.

Son Güncelleme: 14.12.2020 15:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turuncu alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var
Turuncu alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 919 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 919 yeni vaka
ÖNCE VEBA ŞİMDİ CORONA ; 103 yaşındaki Emine ninenin zaferi
ÖNCE VEBA ŞİMDİ CORONA ; 103 yaşındaki Emine ninenin zaferi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim