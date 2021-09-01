Site kapıcısı çocuklara tacizden tutuklandı

Bursa'da bir kapıcı çalıştığı sitede iki kız çocuğunu tacizden tutuklandı.

Pazartesi günü Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde Aydın Haydar adlı kişi, kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren iki kız çocuğunu taciz etti.

Çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, Aydın Haydar’dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Haydar, gözaltına alındı.

Kız çocukları, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede Haydar’ın kendilerine dokunduğunu söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Haydar, adliyeye sevk edildi. Haydar, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, '‘Kimseyi taciz etmedim, iftira. Hayatım boyunca yapmadım’' dedi.

Haydar, çıkarıldığı mahkemece ‘'çocuğa karşı cinsel taciz’' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.