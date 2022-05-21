Sivas'ta kene can aldı!

Alınan bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Kaplan köyünde hayvancılıkla uğraşan Kaşif Tunç, büyükbaş hayvana yapışan keneyi eliyle kopardı.



Bir süre sonra rahatsızlanan Tunç, 20 gün önce yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tunç, buradan da Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Tunç, yaşam mücadelesini kaybetti.



Tunç'un yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere Kaplan köyüne götürüldü.