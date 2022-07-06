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Sivas'ta keneden 9'uncu ölüm

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. Bu yıl kentte keneden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:42
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Sivas'ta keneden 9'uncu ölüm
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Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 34 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesi Çakırlı köyünde yaşayan N.K'ye kene yapıştı.

Rahatsızlanan N.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

N.K'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Çakırlı köyüne götürüldü.

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