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"Siz iyi insanmışsınız, özür dileriz"

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Antalya'daki bir otelin markasını kullanan dolandırıcılara 8 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar, Gergerlioğlu'nu arayarak özür dilerken, HDP milletvekili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 11:58
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"Siz iyi insanmışsınız, özür dileriz"
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Gergerlioğlu, 20 Ağustos 2021'de ailesiyle tatil yapmak amacıyla internet üzerinden araştırma yaptı.

Antalya'da bir tatil köyünün sitesine giren Gergerlioğlu, otel yetkilileriyle rezervasyon yapmak için irtibat kurdu. Otel yetkilisi olduğunu söyleyen kişilerin verdiği banka hesabına 8 bin lira para gönderen Gergerlioğlu, bir gün sonra telefonla arandı.

"SİZ İYİ İNSANMIŞSINIZ, ÖZÜR DİLERİZ"

Cep telefonundan arayan kişiler, "Siz iyi bir insanmışsınız, size bunu yaptığımız için özür dileriz" diyerek geri ödeme için banka hesap bilgilerini istedi. Ancak para geri ödenmedi. Bu konuşma üzerine dolandırıldığını anlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu tatil köyü yetkilileriyle görüştü.

ADLİ MAKAMLARA BAŞVURDU

Otel yetkilileri, sosyal medya üzerinde şirketlerinin ismi kullanılarak indirim bahanesiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını söylemeleri üzerine milletvekili Gergerlioğlu da adli makamlara başvurdu.

Kocaeli'nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere yapılan suç duyurusunda bulunan Gergerlioğlu, kendisini arayan dolandırıcıların yakalanarak cezalandırılmasını talep etti.

Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suça konu paranın Ümraniye'de bir banka şubesinden temin edildiği gerekçesiyle dosyaya yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma devam ediyor.

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