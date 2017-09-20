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SMS, e-posta, sosyal medya mesajlarına dikkat!

Türkiye Bankalar Birliği, son dönemde müşteri mağduriyetlerine neden olan, telefon, kısa mesaj, e-posta, sosyal medya gibi iletişim araçları yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:31
SMS, e-posta, sosyal medya mesajlarına dikkat!

Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB), yapılan açıklamada, müşterilerin, kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan kişilerce arandıkları, çeşitli vaatlerle ikna edildikten sonra kimlik ve kart bilgileriyle birlikte şifrelerin doğrudan veya tuşlama yoluyla istendiği belirtildi.

Benzer bilgilerin bankalara ait telefon numaralarını taklit eden numaralardan gönderilen kısa mesaj (SMS), e-posta ve sosyal medya mesajlarıyla da talep edildiği ve müşterilerin bu şekilde dolandırıldığının tespit edildiğinin bildirildiği açıklamada, müşterileri ikna etmek için promosyon verileceği, para iadesi yapılacağı, banka hesaplarında sorun olduğu, bu sorunların giderileceği ve bilgilerinin güncelleneceği gibi söylemler kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada dolandırıcıların yaptığı aramaların ve işlemlerin bankaların kurumsal sistemleri üzerinden gerçekleştirildiği izlenimi verildiği, müşterilerin bankalara ait olmayan sahte internet sitelerine veya bilgi işlem sistemlerine yönlendirildiği bilgisine yer verilirken, banka müşterilerinin kişisel bilgilerini, parolalarını, banka tarafından telefonlarına gönderilen şifrelerini telefonda sözlü olarak, telefonda tuşlayarak ya da farklı bir yolla asla paylaşmaması uyarısında bulunuldu. 

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Son Güncelleme: 20.09.2017 11:35
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