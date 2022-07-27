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Şoför ve eski sevgilisi cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Pes dedirten olayın adresi Şişli. İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren 50 ve 58 yaşlarındaki çift bu kadar da olmaz dedirtti. İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek, pişman olduğunu söyledi. Savcılık, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve kadın hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:38
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Şoför ve eski sevgilisi cinsel ilişkiye girerken yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında meydana geldi. Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü. E.A., çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydedip polise ihbarda bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini görerek otobüsü durdurdular. Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı. İhbarda bulunan E.A., yanına geldiği polise olanları anlatıp, elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine otobüs şoförü A.Ş. (50) gözaltına alındı. İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G'nin (58) yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Savcılık, sokak ortasında bekletilen otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdikleri sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve eski sevgilisi N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)

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