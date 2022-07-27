Şoför ve eski sevgilisi cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Pes dedirten olayın adresi Şişli. İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren 50 ve 58 yaşlarındaki çift bu kadar da olmaz dedirtti. İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek, pişman olduğunu söyledi. Savcılık, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve kadın hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.