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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

İstanbul'da Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri meydanlara, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem, kedi ve köpekler için de mama bıraktı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:14
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

İstanbul'da Fatih Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek için yem ve mama dağıttı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresince sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çeşitli önlemler alındı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de ilçedeki meydanlara kuşlar için yem, kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Mama ve yem dağıtımının, kısıtlama sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.

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