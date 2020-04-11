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Sokağa çıkma yasağının ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 09:28
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Sokağa çıkma yasağının ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bu konudaki tüm detayları da biraz önce valilierimize gönderdiğimiz genelgede ifade etme fırsatı bulduk.

İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır.

Dört temel meseleyi kaçırmadık. Birincisi kamu düzeni, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması, üçüncüsü üretimin devam etmesi, dördüncüsü sosyal izolasyon. Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 + Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur bir telaşa gerek yok.

Bu saatte sokakta Türkiye'de açık olan yerler çok az olduğu için milletimizin telaşı var, ben bunu da normal karşılıyorum. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Sadece marketler açık değil.

Şöyle bir telaş olmasın. Pazar gününden itibaren devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın.

Vatandaşlarımızı bir bulaçtan korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine bir bulaşa kapılmak için marketlerde veya fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini belirtmek istiyorum.

Tüm hastaneler, eczaneler, kamu hastaneleri bunların herhangi bir kısıtlaması söz konusu değildir.

Tedarik zincirisine bir kısıt getirilmedi. Lojistik firmaları, gıda taşınması, şehirlerarası taşımaların hiçbirine kısıt getirilmedi.

Tarım alanlarında bozulmayla karşılaşılabilecek ürünlerin toplanmasına kısıt getirilmedi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE SÖYLENEBİLİR MİYDİ?

Daha büyük bir telaş olurdu. Bu yarım saat içinde acil ihtiyaçlarını alacaklar olabilir. Ama 12'den sonra kimseyi görmeyeceğimizi düşünüyorum.

Genelge çok açık şekilde onu belirtiyor. Biz bir pandemi dönemindeyiz. Eczanelerin açık olması gereklidir, sağlık kuruluşların açık olması gereklidir. Sağlık raporu olanlar gidebilecekler. Basın mensupları sokağa çıkabilecekler. 

Toplu taşıma araçları yok. İşine gitmek zorunda olanlarla ilgili kısıtı koyduk.

Eczaneye gidecekse gidebilir. Ama aynı zamanda fırın araçları çalışacaklar, ekmek dağıtımında çalışacaklar.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluSokağa Çıkma YasağıTürkiyeKoronavirüsCoronavirüs
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Vatandaş 2020-04-11 10:26:51

Be arkadaşlar acaba hiç kendi kendinize sorup araştırdınızmı; bu GÜNDEM KIBRIS'ın künyesi nedir diye?
Künye menüsüne girdiğinizde yalnızca "Yazı İşleri Müdürü Bahar Sancar" ve bir de cep telefonu "+90548 887 3030" yazar..Bunun haricinde hiçbir bilgi yok..Adresi nedir belli değil,e-mail adresi belli değil,diğer sabit telefon bilgileri yok vs...Yayın kurulundan bunu sormak gerekmezmi? Biz kiminle muhatabız..Bu kanalın kişiliği nedir? Özel mi tüzel mi? araştırmak lazım..

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Gerçekler 2020-04-11 11:55:03

Ülkeye giriş çıkışlaro engellemediniz, hacıları her sehre yaydınız, maske sadece hasta olanlar taksın dediniz, sokaga cıkma yasagı haka getirmediniz 1000 ölü varken bile .... kktc de aynı... küresek gücün uşakları... katil...

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